Экс-полузащитник ЦСКА Цауня продолжит карьеру в клубе «Рижская футбольная школа»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Цауня подписал контракт с латвийским клубом «Рижская футбольная школа», выступающим в высшей лиге чемпионата страны, информирует Sporta Centrs. 29-летний футболист уже приступил к тренировкам в новой команде, но из-за травмы сможет вновь сыграть лишь через четыре-пять недель.
По словам генерального директора «Рижской футбольной школы» Александра Усовса, у Цауни было два предложения от клубов РФПЛ, но игрок решил провести какое-то время в Риге.
В начале года ЦСКА расторг контракт с Цауней. Латвийский футболист перешёл в состав «армейцев» из «Сконто» в 2011 году, подписав контракт сроком на пять лет. В текущем сезоне игрок не провёл за ЦСКА в Премьер-Лиге ни одного матча из-за повреждения голеностопа.