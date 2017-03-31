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Сёмин: Чорлука и В. Денисов уже тренируются, но вряд ли сыграют с «Уфой»

31 марта 2017, пятница. 20:32. Футбол
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, что защитники Виталий Денисов и Ведран Чорлука приступили к тренировкам, но вряд ли смогут помочь своей команде в гостевом матче 21-го тура РФПЛ с «Уфой», который состоится 1 апреля.

«Ведран Чорлука и Виталий Денисов готовятся к матчам, работают пока индивидуально. Не готов ответить, сыграют ли с «Уфой». По всей видимости, нет. Каковы сроки восстановления? Тренируются – уже хорошо», – сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Денисов и Чорлука получили повреждения во время домашней встречи 20-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:1).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив ФК Уфа Ведран Чорлука Виталий Денисов Юрий Сёмин Травмы — футбол
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