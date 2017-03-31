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175 лет назад
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В Неаполе возле стадиона «Сан-Паоло» продаётся туалетная бумага с фото Игуаина
31 марта 2017, пятница. 20:33.
Футбол
В Неаполе в преддверии матча между «Наполи» и «Ювентусом» в Серии А возле стадиона «Сан-Паоло» продаётся туалетная бумага с фотографией форварда туринской команды
Гонсало Игуаина
, пишет BBC Sport.
Летом прошлого года аргентинец покинул «Наполи» и подписал контракт с «Ювентусом». В воскресенье, 2 апреля, Игуаин впервые сыграет в Неаполе после ухода из клуба.
Фото
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.
Источник:
BBC Sport
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Теги
Наполи
Ювентус
Гонсало Игуаин
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