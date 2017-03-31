Жардим: на стороне «ПСЖ» большой опыт, но в финалах не бывает фаворитов

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от финального матча Кубка лиги с «ПСЖ». Встреча состоится 1 апреля в Лионе.
«В финалах не бывает фаворитов. Конечно, у парижан большой опыт, ведь они выиграли три последних титула. Кроме того, соперник может подойти к матчу более свежим, поскольку много наших игроков выложились в поединках за сборные, а для трёх-четырёх ребят это были дебютные вызовы в национальные команды. Недавний перерыв на игры сборных мог сбить нас с ритма, тогда как для футболистов „ПСЖ“ международная пауза является привычным явлением.
Наш клуб много лет не выигрывал ни одного трофея. Мы уже добились признания благодаря качественной атакующей игре и своим голам. У нас остаётся полтора месяца, чтобы добавить к ним трофеи. Завтрашняя игра с „ПСЖ“ — первая возможность. Не думаю, что победитель финального матча Кубка лиги получит психологическое преимущество в борьбе в Лиге 1. Каждый турнир — это отдельное соревнование. Состояние Фалькао и Сидибе? Если бы игра проходила сегодня, они бы не вышли на поле. Впрочем, давайте подождём до завтра», — приводит слова Жардима L'Equipe.