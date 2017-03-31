Аспиликуэта: слухи о «Барселоне» приятны, но сейчас я думаю только о «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал слухи, связывающие его с переходом в каталонскую «Барселону».
«Сейчас я думаю только о «Челси» и чувствую, что меня любят в клубе. Я здесь уже пять лет и не так давно продлил контракт. Приятно, что появляются слухи о «Барселоне», это значит, что я хорошо играю. Я не слышал о подобной информации в прошлом сезоне. Это следствие того, что мы лидируем в АПЛ, команда проводит хороший сезон.
С момента переезда в Англию моей целью был прогресс и личностный рост. Я адаптировался в Лондоне, в новой стране. Меня здесь всё устраивает. Сейчас я думаю только о том, как буду играть за «Челси», — сказал Аспиликуэта в интервью The Guardian.