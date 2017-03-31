Конте: нет сомнений, наши соперники не согласятся с тем, что «Челси» уже чемпион

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что его команда заслужила стать чемпионом Англии в этом сезоне, но напомнил, что впереди ещё 10 матчей. После 28 туров синие занимают первое место в таблице, опережая на 10 очков «Тоттенхэм Хотспур». В ближайшем туре АПЛ «Челси» 1 апреля примет «Кристал Пэлас».
«После такого сезона, когда мы усердно работали, сталкивались со многими трудностями, думаю, мы заслуживаем выиграть чемпионат, но ещё предстоит провести 10 матчей, и нет сомнений, что наши соперники не станут соглашаться с тем, что «Челси» уже чемпион Англии. Поэтому мы должны внимательно сыграть в заключительных 10 матчах АПЛ и постараться набрать в завтрашней игре три очка. Сделать это будет очень непросто.
В прошлом у меня было две разных ситуации в борьбе за титул. В одном случае это был положительный опыт, в другом — отрицательный. Поэтому я не устану повторять, что нам нужно набрать 21 очко, чтобы стать чемпионами», — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт «Челси».
Бери лидеров «Челси» в свою команду и участвуй в конкурсах с денежными призами!