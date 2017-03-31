А. Сандро: Игуаин спокоен перед матчем «Ювентуса» с «Наполи»

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро в преддверии матча 30-го тура Серии А с «Наполи» (2 апреля) поделился мыслями о том, в каком психологическом состоянии к игре подойдёт форвард туринской команды Гонсало Игуаин, ранее выступавший за неаполитанцев.
«Игуаин не только чемпион, но и опытный футболист, он способен хорошо справляться со всеми ситуациями, в которых оказывается. Он спокоен, готовится к матчу и хорошо работает на тренировках. Игра с «Наполи» важна так же, как и все остальные, это борьба за три очка», — цитирует Сандро Football Italia.