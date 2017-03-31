«Урал» вырвал победу в гостевом матче с «Анжи»

В стартовом матче 21-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске «Урал» одержал победу со счётом 3:2 над «Анжи».
Гости вышли вперёд на 22-й минуте благодаря точному удару Владимира Ильина. В начале второго тайма хозяева сумели отыграться — счёт сравнял Александр Прудников. На 53-й минуте в счёте повели уже махачкалинцы — отличился Арсен Хубулов. Однако такой результат держался на табло недолго — на 57-й минуте Шамиль Гасанов отправил мяч в свои ворота.
В концовке у екатеринбургской команды была прекрасная возможность забить третий мяч, но Эдгар Манучарян не реализовал пенальти — его удар с 11-метровой отметки отразил Давид Юрченко. Тем не менее за две минуты до конца основного времени второго тайма Манучарян сумел реабилитироваться и забил победный гол.
Благодаря этой победе «Урал» обошёл «Анжи» в таблице РФПЛ, поднявшись на 11-е место. В активе обеих команд по 23 очка.