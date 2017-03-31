Григорян: «Анжи» не заслуживал поражения, но совершил ряд грубых ошибок

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал домашнее поражение от «Урала» (2:3) в матче 21-го тура российской Премьер-Лиги.
«Совершенно не заслуживали поражения, но совершили ряд грубых индивидуальных ошибок. Думаю, ключевым моментом стало то, что пришлось заменить Брызгалова после первого тайма из-за микротравмы. Мы очень сильно потеряли в опорной зоне. Хотя во втором тайме повели в счёте и могли завершить матч победой. Сначала был автогол, а затем Жиров, который до этого здорово играл, совершил детскую ошибку, передержав мяч на фланге. Тем не менее жизнь продолжается, будем настраиваться на «Зенит», — заявил Григорян в эфире телеканала «Наш футбол».