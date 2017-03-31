Анчелотти: Нойер готов сыграть в матчах с дортмундской «Боруссией» и «Реалом»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о состоянии травмированных Мануэля Нойера и Дугласа Косты.
«Нойер готов сыграть в матчах с дортмундской «Боруссией» и «Реалом». У Мануэля есть небольшая проблема с пальцем ноги, но она не угрожает его участию в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.
Мы надеемся, что Коста сможет тренироваться с командой на следующей неделе. Я уверен, он тоже будет готов к матчу с «Реалом», — приводит слова Анчелотти Marca.
Первая игра между «Баварией» и «Реалом» состоится 12 апреля на поле мюнхенцев, ответная – 18 апреля в Мадриде. Матч между дортмундской «Боруссией» и «Баварией» в Бундеслиге пройдёт 8 апреля.