Конте: счастливы, что Азар есть в нашей команде, а он счастлив играть за «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал слухи, которые связывают полузащитника лондонской команды Эдена Азара с переходом в другой клуб. Ранее сообщалось, что интерес к 26-летнему футболисту сборной Бельгии проявляет мадридский «Реал».
«Это правда? Я не знаю. Я всегда повторяю одну и ту же вещь: сейчас моим игрокам важно сосредоточиться на текущем положении дел и не заглядывать вперёд, потому что это очень опасно. Единственное, что я могу сказать, — Эден является игроком «Челси», мы счастливы, что он есть в нашей команде, а он счастлив играть за нас. Я не вижу проблемы в этой ситуации», — цитирует Конте пресс-служба „Челси“.