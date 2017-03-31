Симеоне: Черчи ещё поможет «Атлетико» в этом сезоне

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что полузащитник Алессио Черчи ещё понадобится мадридской команде. В нынешнем сезоне 29-летний игрок не принял участия ни в одном матче чемпионата Испании.
«Черчи сейчас много работает. До этого мы не думали о нём из-за его физического состояния. Но сегодня он работал намного лучше. Без сомнений, он ещё поможет нам в этом сезоне», — приводит слова Симеоне Goal.
Прошлый сезон Черчи провёл на правах аренды за «Милан» и «Дженоа», откуда летом с повреждением вернулся в «Атлетико».