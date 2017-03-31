Участие Рейны в матче «Наполи» — «Ювентус» под вопросом

Голкипер «Наполи» Пепе Рейна может пропустить матч 30-го тура итальянской Серии A с «Ювентусом», который состоится 2 апреля в Неаполе.
Ранее вратарь был вынужден покинуть расположение сборной Испании из-за травмы икроножной мышцы. Предполагалось, что он будет готов сыграть с «Ювентусом». Однако, как сообщает Football Italia со ссылкой на Premium Sport, 34-летний голкипер сегодня тренировался отдельно от команды, а завтра пройдёт фитнес-тест.
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