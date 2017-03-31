Гвардиола — о Brexit: если Великобритании не нужны иностранцы, то мы уйдём

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о том, как выход Великобритании из Евросоюза отразится на иностранных тренерах и игроках, работающих в стране. Британцы проголосовали за отделение от Евросоюза на референдуме летом 2016 года. Процесс выхода из ЕС, который в стране называют Brexit, займёт около двух лет.
«Думаю, даже англичане пока не совсем понимают, как будет проходить Brexit. На протяжении ближайших двух лет мы поймём, что происходит. Но если Великобритании не нужны иностранцы, то мы уйдём. Если им не нужно больше людей в стране, так и будет.
Чем я больше всего восхищаюсь в культуре Англии, так это тем, что здесь люди имеют право голоса и могут решать вопросы. Это и есть демократия», — цитирует Гвардиолу Goal.