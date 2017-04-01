Оздоев: в «Тереке» не говорят, что я вот пришёл — и мы теперь не забиваем

Полузащитник «Терека» Магомед Оздоев в преддверии гостевого матча 21-го тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром» рассказал, как воспринимает тот факт, что не забивает в РФПЛ уже почти год, а один из своих последних мячей забил в ворота «Терека». Грозненская команда, арендовавшая Оздоева у «Рубина» зимой, не может забить уже четыре матча кряду в чемпионате, три из них состоялись в 2017 году.
«Не могу обещать гол в Перми — на всё воля бога. Буду стараться делать всё, чтобы принести пользу команде. У меня же задача забить не главная, в большей степени моя обязанность — делать так, чтобы мы не пропустили. Постараюсь помочь забить команде. Что касается моего гола в ворота „Терека“, то партнёры мне его не припоминают. Просто говорят, что ты не так много забивал, и поэтому прощаем тебе. Не говорят, что вот я пришёл — и мы теперь не забиваем. Да они и до меня не забивали!» — отметил Оздоев, который также рассказал о работе под руководством Рашида Рахимова.
Рахимов подсказывает, как мне действовать. Приятно работать с таким специалистом, который хорошо разбирается в футболе и даёт правильные подсказки. Думаю, он сделает так, что принесёт пользу и мне, и команде. Главное – это именно командные достижения", — заявил Оздоев в эфире программы «8-16».