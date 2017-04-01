Матип: победа в дерби может стать толчком для «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип поделился ожиданиями от дерби с «Эвертоном» в 30-м туре АПЛ. Игра пройдёт 1 апреля и начнётся в 14:30 мск.
«Это особенная игра для болельщиков и клуба. Мы отдадим все силы ради победы. На стадионе всегда особенная атмосфера, когда „Ливерпуль“ и „Эвертон“ играют друг с другом. „Эвертон“ — сильная команда, но у нас есть свои преимущества.
Победа в дерби может стать толчком для нас. Мы постараемся сделать так, чтобы наши болельщики гордились командой», — цитирует Матипа официальный сайт «Ливерпуля».