Гвардиола: когда Венгер вновь начнёт побеждать, болельщики опять будут счастливы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал своего коллегу из «Арсенала» Арсена Венгера.
«Когда Венгер вновь начнёт побеждать, болельщики опять будут счастливы. Уверен на 100%, так и будет. Выиграть АПЛ непросто, но я уверен, что фанаты ценят то, что Венгер делал ранее и делает сейчас.
Люди должны понять, насколько сложен современный футбол. Все команды подготовлены намного лучше, чем раньше. Когда руководство клуба или Венгер принимают решение о продлении контракта, они считают это лучшим вариантом для команды.
Игроки оценивают то, что они видят на тренировках. Кто-то доволен, кто-то нет, особенно те, кто не получает постоянной игровой практики. А для болельщиков главным критерием остаются результаты команды», – приводит слова Гвардиолы The Guardian.
В 30-м туре АПЛ «Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити» в Лондоне. Встреча состоится 2 апреля, начало — в 18:00 мск.