Моуринью: если футболисту хочется жить в Лондоне — он не нужен «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подверг критике игроков, которые при выборе клуба ориентируются на город, в котором он базируется. Ранее нападающий «Арсенала» Алексис Санчес заявил, что его главный приоритет в ходе трансферной кампании этого лета — остаться в Лондоне.
«Если футболисту хочется жить в Лондоне — пожалуйста, он нам не нужен. Нам нужны игроки, которые, когда их приглашают, сразу загораются мыслью выступать за „МЮ“. Но если уж выбирать, где жить, то надо переходить в „Лос-Анджелес Гэлакси“ или „Виторию Сетубал“ — там можно ходить на пляж хоть каждый день» — приводит Mirror слова Моуринью.