Сабатини: в лице Спаллетти «Рома» сделала лучший выбор итальянского футбола

Бывший спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини считает, что наставник римлян Лучано Спаллетти способен привести их к большому успеху.
«В истории „Ромы“ нередко происходила смена главного тренера. В клубе работали такие специалисты, как Унаи Эмери, Марсело Бьелса, Марко Джампаоло. Это нормальный процесс. Но со временем „Рома“ сделала оптимальный выбор, я бы даже сказал, лучший выбор всего итальянского футбола. Никто не смог бы достичь того, что удалось Лучано Спаллетти. Именно его приглашение стало определяющим для клуба.
Очень надеюсь, что он останется главным тренером „Ромы“ в течение ещё нескольких лет. Уверен, что ему по силам завершить начатый цикл и сделать его по-настоящему успешным», – приводит слова Сабатини Football Italia.