Де Брёйне: комментарии, которые пишут в интернете, вызывают у меня смех

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне подчеркнул, что старается относиться к критике со стороны болельщиков с юмором.
«Я не обращаю особого внимания на критику, потому что она повсюду. Люди не знают сколько труда мы вкладываем в свою работу. Даже если ты отдыхаешь или восстанавливаешься, то только потому, что у тебя игра в субботу. Нужно проходить лечение, делать массажи, тренироваться, ходить в бассейн — это часть нашей работы. Считаю, что мы работаем 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.
Мне всё равно, что говорят люди. Я читаю комментарии, которые пишут в интернете, но они вызывают у меня смех. Лично меня критика не оскорбляет, я воспринимаю её как шутку.
Я с уважением отношусь ко всем. Не имеет значения, звезда ли ты первой величины или неизвестный для широкой аудитории человек. Относиться ко всем нужно одинаково», — приводит слова Де Брёйне Manchester Evening News.