О'Нил: Куман — мастер обвинений

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил ответил на критику со стороны наставника «Эвертона» Рональда Кумана. Ранее Куман обвинил О'Нила в травме полузащитника Джеймса Маккарти во время разминки перед матчем отбора ЧМ-2018 с Уэльсом (0:0).
«Главный тренер „Эвертона“, мастер обвинений, раскритиковал меня и Джеймса Маккарти. Думаю, обзор предсезонки „Эвертона“ прольёт свет на эти слова. Джеймс провёл блестящий чемпионат Европы, отыграв последнюю игру в июне. Затем он вернулся в „Эвертон“ и всего спустя 11 дней сыграл свою первую игру, а после — ещё две в короткий восьмидневный период. Не перегрузка ли? Возможно, менеджеру „Эвертона“ и его медперсоналу стоит поразмыслить над своей работой», — приводит слова О'Нила The Guardian.
Куман вскоре ответил и на это высказывание О'Нила.
«Джеймс Маккарти начал свою предсезонку спустя три с половиной недели после того, как Ирландия покинула Евро. От мастера», — написал Куман на своей странице в «Твиттере».