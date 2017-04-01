Пуйоль за применение системы видеопомощника арбитра

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился мнением относительно целесообразности использования системы видепомощника арбитра (VAR). Бывший футболист сборной Испании считает это неплохой идеей.
«Изменения, которые сейчас переживает футбол, нужно оценивать положительно, так как благодаря им результаты будут более справедливыми. При этом не изменится сама сущность игры. Будут играть в один тот же футбол», — приводит слова Пуйоля испанское интернет-издание Sport.
VAR была применена в товарищеском матче между сборными Франции и Испании (0:2).
Видеоассистенты помогли главному арбитру игры разобраться в нескольких спорных ситуациях. В том числе был отменён гол французов в ворота испанцев, забитый из офсайда.