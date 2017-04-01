«Ливерпуль» – «Эвертон»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:30

В субботу, 1 апреля, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Эвертон».
Встреча начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Эвертон».
Ранее команды встречались друг с другом 225 раз. 88 раз победу праздновали футболисты «Ливерпуля», 71 матч завершился вничью, и 66 раз сильнее оказывались игроки «Эвертона». Последняя встреча между этими командами состоялась в декабре 2016 года и завершилась победой «Ливерпуля» со счётом 1:0.
В таблице АПЛ «Ливерпуль» (56 очков) располагается на четвёртой строчке, а «Эвертон» (50) — на седьмой.