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Фарфан: готов играть, с нетерпением жду дебюта в РФПЛ

1 апреля 2017, суббота. 09:22. Футбол
Новичок «Локомотива» полузащитник Джефферсон Фарфан в преддверии гостевого матча 21-го тура РФПЛ с «Уфой» сообщил, что восстановился от травмы, полученной на зимних сборах, и готов дебютировать за команду.

«Трудности не должны смущать нас. Мы должны использовать наши сильные качества и продвинуться в турнирной таблице. При этом отмечу «Уфу»: на занятиях мы обсуждали соперника и представляем его силу.

Как оцениваю свою готовность? Я готов играть, теперь вопрос только в конкуренции или тактических нюансах. С нетерпением жду дебюта в РФПЛ. Обидно было получить повреждение в конце зимних сборов, мне пришлось заниматься лечением, но сейчас всё в порядке. И главное – я почувствовал, что в последнюю неделю-две заметно прибавил во взаимопонимании с партнёрами на поле.

Зима и синтетика? И к этому я тоже готов! Когда самолёт подлетал к Уфе, я поразился: полно снега, и он растает, наверное, только к лету. Что касается синтетики, то для меня такое покрытие – не экзотика, но играл на нём мало. Во время тренировки адаптировался к полю, ощущения нормальные», – цитирует Фарфана пресс-служба клуба.
Источник: Официальный сайт ФК "Локомотив" Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив ФК Уфа Джефферсон Фарфан Травмы — футбол
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