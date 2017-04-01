Врач «Арсенала» Т: рассчитываем на Григалаву и Максимова в ближайших играх

Главный врач тульского «Арсенал» Александр Резепов в интервью клубной пресс-службе рассказал, как идёт восстановление после травмы защитника Гиа Григалавы и полузащитника Ильи Максимова, а также поделился информацией, как прошла операция у хавбека Кантемира Берхамова.
«Оба закончили курс реабилитации на базе столичного «Динамо» в Новогорске. Отдельно хочу поблагодарить коллег-динамовцев, которые согласились нам помочь. После игры с «Томью» футболисты возвращаются в расположение команды и будут тренироваться в общей группе. Понятно, что какое-то время им потребуется на набор оптимальных физических кондиций. Могу сказать: ждём подкрепления из лазарета, рассчитываем на Григалаву и Максимова в ближайших играх», — поведал Резепов в интервью клубной пресс-службе.
С травмой Кантемира получилась интересная с точки зрения медицины ситуация. У болельщиков наверняка возникает вопрос, почему мы говорили об одних сроках восстановления, а в итоге получили другие. Первичное обследование выявило только повреждение мышц голени, на сроки этой травмы мы и ориентировались. Но при последующем дообследовании, выявлено повреждение связочного аппарата, которого не было видно при первичном МРТ исследовании. После консультации в Германии с профессором Хаусманном приняли решение пойти на операцию. Всё прошло благополучно. Сейчас у Берхамова полный покой, он находится дома в Нальчике, но уже в ближайшее время Кантемир вернётся в Тулу, и мы начнём курс реабилитации. Сколько примерно потребуется времени, чтобы он вернулся в строй? Примерно ещё четыре-пять недель.
Почему Бурмистров, Комбаров и Сунзу пропустили первые тренировки после игры с «Зенитом»? Футбол — это контактный вид спорта. У названных игроков были незначительные повреждения после матча в Санкт-Петербурге. На прошлой неделе они занимались по индивидуальной программе. Сейчас с ними все хорошо, все трое полностью готовы принять участие в матче с «Томью». В этом нам помогает специалист по реабилитации из ФК «Краснодар»Грицун Денис, который недавно пополнил наш медицинский штаб", — поведал Резепов.