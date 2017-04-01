Селюк: достигнута договорённость о переходе Яя Туре в «Спартак»

Футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре продолжит карьеру в московском «Спартаке». Контракт 33-летнего футболиста с английским клубом истекает по окончании нынешнего сезона.
«Достигнута договорённость с руководством «Спартака» о переходе Яя Туре в этот клуб в июле 2017 года на правах свободного агента. Туре станет самым высокооплачиваемым футболистом за всю историю российского футбола. Контракт будет рассчитан на три года. «Спартак» видит в Туре опытного футболиста, который поведёт команду к победам в Лиге чемпионов», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
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