Моуринью ожидает интересных приобретений «МЮ» в летнее трансферное окно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от летнего трансферного окна, выразив уверенность, что клуб сделает интересные приобретения.
«Я неглупый тренер, чтобы сказать: „Я называю имена, и вы должны дать мне этих игроков“. Я даю имена, я даю варианты, я даю запасные варианты, если приоритетные невозможны, я даю всю информацию, основанную на моём анализе, опыте и прогнозах на будущее.
Наши отношения с руководством очень, очень хорошие. Прежде всего они знают, что я не прошу невозможные цели, я прошу сложные цели. Это трудная работа, и они стараются делать всё возможное, и я уверен, что в конце лета у нас не будет всех моих приоритетных вариантов, потому что трудно преуспеть по каждому.
Но я уверен, что мы сделаем что-то интересное и улучшим нашу команду в следующем сезоне», — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.