«Бавария» – «Аугсбург»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30
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В субботу, 1 апреля, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» состоится матч 26-го тура Бундеслиги. Встреча начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Аугсбург».
Ранее команды встречались друг с другом 11 раз. Девять раз победу праздновали футболисты «Баварии», и два раза сильнее оказывались игроки «Аугсбурга». Последняя встреча между ними состоялась в октябре 2016 года и завершилась победой «Баварии» со счётом 3:1.
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