Сисиньо: мне не нравятся мои татуировки. Делал их под воздействием алкоголя

Бывший защитник сборной Бразилии и «Реала» Сисиньо, который в прошлом году признался в том, что во время карьеры испытывал проблемы с алкогольной зависимостью, рассказал, почему ему не нравятся татуировки на его теле.
«Мне не нравятся мои татуировки. Я делал их под воздействием алкоголя, чтобы не чувствовать боль во время процесса их нанесения. Думал, что татуировки принесут мне мир внутри себя, но этого не произошло. Теперь представляю себя 60-летним с этими рисунками на теле. Никому не советую этого делать.
Я был алкоголиком, потому что мне не хватало для утоления потребности в алкоголе одного лишь пива. Когда перешёл в «Реал», пил до тех пор, пока не сбивался с ног. При этом происходило всё это не ночью. Некоторые репортёры видели меня пьющим, но маскировка и хорошая скорость помогали в таких ситуациях», — приводит слова Сисиньо AS.