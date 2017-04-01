Расследование коррупционного скандала обошлось ФИФА приблизительно в € 94 млн

ФИФА потратила на расследование внутреннего коррупционного скандала около € 94 млн, сообщает Daily Mail.
По информации издания, такая большая сумма юридических процедур получилась в результате огромного объёма материалов расследования.
Накануне президент ФИФА Джанни Инфантино объявил о завершении расследования, которое длилось с июня 2015 года. Громкий скандал в ФИФА начался в мае того же года, когда в Цюрихе были задержаны семь высокопоставленных чиновников организации. Всего же обвинения были предъявлены 14 чиновникам, которые обвинялись в получении взяток на сумму примерно $ 150 млн (около € 140 млн).
ФИФА отмечает, что доклад получился на более чем 1300 страниц после рассмотрения более 2,5 млн документов и интервью с «ключевыми свидетелями». ФИФА представит отчёт по расследованию в апреле этого года.