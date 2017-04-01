Почеттино назвал полузащитника «Тоттенхэма» Муссу Дембеле гением

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино назвал гением полузащитника «шпор» Муссу Дембеле.
По мнению Почеттино, если бы он тренировал бельгийца с самого раннего возраста, 29-летний Дембеле стал бы одним из лучших игроков в мире.
«Мусса Дембеле полностью отличается от того, кем он был два с половиной года назад, когда мы пришли сюда. В свой первый сезон он не слишком много играл, у него всегда были проблемы, проблемы с «физикой». Я должен отдать должное ребятам, занимающимся спортивной наукой, и всему медицинскому персоналу за то, что они создали Муссу Дембеле, который силён и может играть.
Я всегда говорю: „Мусса, в моей книге ты будешь одним из гениальных игроков, которых мне посчастливилось встретить“. Одним из них был Марадона, другие — Роналдиньо, Окоча, де ла Пенья и Мусса Дембеле. Мы всегда говорили ему, что если бы мы взяли его в 18 или 19 лет, то он стал бы одним из лучших игроков в мире. Я бы хотел работать с ним, когда ему было 18 лет», — цитирует Почеттино Sky Sports.