Столыпин: «Оренбург» точно не уступит «Спартаку», и стимулирование нам не нужно

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин поделился ожиданиями от гостевого матча 21-го тура РФПЛ, в котором его команда 3 апреля встретится со «Спартаком».
«На игру со «Спартаком» едем не проигрывать. Уверен, что и не проиграем. Скажу больше – будем бороться за победу, по-другому в нашей ситуации нельзя. Никакого страха перед лидером нет. Мандраж перед большими командами был в начале чемпионата, но не сейчас. Главное, не перестроить ребят, наши игроки настроены и знают, что делать.
Что касается стимулирования, то «Оренбург» никто не стимулирует. Мы этим не занимаемся, ничего ни от кого не просим. К нам никто не обращался и, надеюсь, что и перед игрой со «Спартаком» не обратятся», — сказал Столыпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
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