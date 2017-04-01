«Челси» – «Кристал Пэлас»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:00

В субботу, 1 апреля, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Кристал Пэлас».
Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Кристал Пэлас».
Ранее команды встречались друг с другом 46 раз. 21 раз победу праздновали футболисты «Челси», 15 раз матч завершился вничью, и 10 раз сильнее оказывались игроки «Кристал Пэлас». Последняя встреча между этими командами состоялась в декабре 2016 года и завершилась победой «Челси» со счётом 1:0.
В таблице АПЛ «Челси» (69 очков) располагается на первой строчке, а «Кристал Пэлас» (28) занимает 16-е место.