Румменигге: все клубы 1/4 финала, кроме «Лестера», могут выиграть Лигу чемпионов

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о том, кто является главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов этого сезона. «Баварии» на стадии 1/4 финала достался в соперники мадридский «Реал».
«Испанские клубы побеждали в Лиге чемпионов три года подряд, но, думаю, в этом сезоне им будет сложнее. Все четвертьфиналисты могут одержать победу в турнире, за исключением, пожалуй, «Лестера». Трудно сейчас сказать, кто является главным фаворитом.
Например, «Ювентус» очень силён, и я не уверен, что «Барселона» его пройдёт. В составе туринцев выступает много хороших игроков, включая Дибалу, которого продадут в другой клуб только разве что за сумасшедшие деньги», — приводит слова Румменигге Corriere dello Sport.