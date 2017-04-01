«Ювентус» нанял дополнительных телохранителей для Игуаина перед игрой в Неаполе

«Ювентус» в преддверии матча 30-го тура итальянской серии A c «Наполи» нанял дополнительных телохранителей для нападающего Гонсало Игуаина.
29-летний форвард впервые возвращается в Неаполе после перехода в туринский клуб летом прошлого года за € 90 млн.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport, «Ювентус» принял меры предосторожности, наняв дополнительных телохранителей, в связи с чем на каждом этаже отеля, в которой остановится «старая синьора», будут дежурить не менее двух человек. Клуб арендовал 60 из 80 номеров в отеле.
Матч «Наполи» — «Ювентус» состоится на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе 2 апреля. Начало — в 21:45 мск.
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