Клопп: в Ливерпуле болельщики «Эвертона» не выгоняют меня из такси или паба

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне домашнего матча 30-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» поделился мнением о мерсисайдском дерби.
«Мерсисайдское дерби отличается от остальных тем, что в городе все друг друга уважают, и мне это нравится. Во время матчей нет ничего более важного, чем результат, но не более того. Так в спорте и должно быть. Если я попадаю в такси, водителем которого является болельщик «Эвертона», меня никогда не выгоняют из автомобиля. Когда иду в паб вблизи моего дома, встречаю там много фанатов «Эвертона», которые принимают меня. Это отличается от Германии, например, в случае с соперничеством между дортмундской «Боруссией» и «Шальке».
Мне нравятся дерби. В таких матчах не нужно думать о своём положении в чемпионате. Все на 100 % настроены на победу. Когда я работал в «Боруссии», в 2008 году накануне дерби против «Шальке» все вокруг твердили о важности победы в этой встрече. После первого тайма мы горели 0:3, а во второй половине встречи соперник мог забивать ещё один гол. Как итог, мы сыграли вничью 3:3, и это стало великолепной историей. Думаю, это был решающий момент в моей жизни», — цитирует Клоппа Sky Sports.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Эвертон». Начало встречи — в 14:30 мск.
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