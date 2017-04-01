«Арсенал» Т – «Томь»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:30

В субботу, 1 апреля, в Туле на стадионе «Арсенал» состоится матч 21-го тура российской Премьер-лиги «Арсенал» — «Томь».
Встреча начнётся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Томь».
Встречу 01.04.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.
Ранее команды встречались друг с другом 13 раз. Пять раз победу праздновали футболисты «Томи», три раза матч завершился вничью, и пять раз сильнее оказывались игроки «Арсенала». Последняя встреча между этими командами состоялась в сентябре 2016 года и завершилась победой «Томи» со счётом 1:0.
В таблице РФПЛ «Арсенал» (15 очков) располагается на 15-й строчке, а «Томь» (12) занимает последнее, 16-е место.