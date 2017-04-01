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«Ливерпуль» — «Эвертон»: стали известны стартовые составы

1 апреля 2017, суббота. 13:41. Футбол
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Эвертона» на матч 30-го тура чемпионата Англии, который пройдёт на стадионе «Энфилд».

«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Милнер, Джан, Лейва, Вейналдум, Мане, Коутиньо, Фирмино.

«Эвертон»: Роблес, Холгейт, Уильямс, Джагелка, Пеннингтон, Бэйнс, Дэвис, Гейе, Баркли, Калверт-Льюин, Лукаку.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Эвертон». Начало встречи — в 14:30 мск.

Бери игроков «Ливерпуля» или «Эвертона» в свою команду и участвуй в конкурсах с денежными призами!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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