Конте: по окончании сезона поговорим с руководством, как лучше усилить «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте хочет отложить разговоры о летнем трансферном окне и потенциальных приобретениях и продажах до конца сезона.
«Сейчас для нас главное — стать чемпионами. Когда закончится сезон, мы с руководством клуба поговорим о том, как нам лучше усилить команду. Это будет важно, но я не вижу проблем, потому что у этого клуба есть амбиции, они были раньше и будут в будущем. Я счастлив быть тренером этого клуба.
Сейчас у нас хорошо идут дела, каждый игрок выкладывается на 120 процентов, и это здорово. Уверен, что когда настанет момент говорить о следующем сезоне, вместе мы примем правильное решение, чтобы стать ещё сильнее, чем сейчас», — приводит слова Конте официальный сайт «Челси».
Бери нынешних звёзд «Челси» в свою команду и побеждай других пользователей!