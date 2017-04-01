Беленов — лучший футболист «Уфы» в марте по версии болельщиков

Завершилось голосование болельщиков по выбору лучшего футболиста команды «Уфа» в марте.
Победу в опросе одержал голкипер Александр Беленов, набравший 73,8 % общих голосов, сообщает официальный сайт клуба.
В марте подопечные Сергея Семака провели три матча в российской Премьер-Лиге: с «Тереком» (1:0), «Крыльями Советов» (1:0) и «Краснодаром» (0:0). Во всех этих встречах Беленов оставил свои ворота в неприкосновенности, а в матче с «Тереком» отбил пенальти.
Второе место в опросе занял нигерийский нападающий Сильвестр Игбун (8,1 %). Замкнул тройку лучших игроков марта полузащитник Азамат Засеев (5,2 %).