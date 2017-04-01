Аллегри: «Наполи»? «Ювентус» привык играть с клубами, которые проводят матч года

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от гостевого матча 30-го тура чемпионата Италии с «Наполи», который состоится 2 апреля.
«Все игроки вернулись из расположений сборных. Манджукич пока тренировался отдельно, Дибала частично. Определюсь с составом после ближайшей тренировки.
«Ювентус» привык играть в матчах против команд, которые считают, что проводят свой матч года. Надеемся, что игра получится честной, и мы покажем, что итальянский футбол вошёл в новую эру спортивного поведения.
Это будет противостояние первой и третьей команд. Убеждён, что фанаты «Наполи» поддержат свою команду и сделают это цивилизованным способом. Так должно быть. Нет смысла отрицать, что Гонсало Игуаин провёл в Неаполе три года, его там любили и уважали. Это нормально, что его будут освистывать, поскольку теперь он играет за «Ювентус», — цитирует Аллегри Football Italia.