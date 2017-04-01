Фарфан дебютирует в составе «Локомотива» в матче с «Уфой»

Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч 21-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой».
С первых минут у «железнодорожников» на поле появятся Джефферсон Фарфан, который дебютирует в составе красно-зелёных.
«Локомотив»: Гилерме, Михалик, Кверквелия, Пейчинович, Янбаев, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Фарфан, Ал. Миранчук.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Локомотив». Начало — в 15:00 мск.
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