41-летний голкипер Кирай продлил контракт с «Халадашем» на два года

Бывший голкипер сборной Венгрии Габор Кирай продлил соглашение со своим клубом «Халадаш», сообщает пресс-служба команды.
Новый контракт 41-летнего футболиста рассчитан до лета 2019 года. Таким образом, на момент завершения срока действия соглашения Кираю будет уже 43 года.
Кирай является воспитанником «Халадаша», за который он выступал с 1993 по 1997 год, затем выступал в чемпионатах Германии и Англии, а в 2015 году вернулся в родной клуб. Летом 2016 года после выступления на чемпионате Европы со сборной Венгрии Габор объявил о завершении выступлений за национальную команду. Футболист прославился в Европе благодаря мешковатым штанам, в которых он играет во всех официальных матчах.