Сампаоли отрицает, что готов возглавить сборную Аргентины после ухода Баусы

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли прокомментировал слухи о том, что он является главным кандидатом на пост наставника сборной Аргентины на смену Эдгардо Баусе.
«Я готов возглавить сборную Аргентины? Думаю, что очень несправедливо даже рассуждать на эту тему, когда у команды есть главный тренер, принявший её в сложное время. Я сконцентрирован только на своей работе в клубе, и у меня не было никаких контактов с аргентинской федерацией футбола», — приводит слова Сампаоли AS.
Накануне сообщалось, что в ближайшее время состоится заседание исполнительного комитета ассоциации футбола Аргентины, на котором члены комитета рассмотрят вопрос о том, чтобы отправить Баусу в отставку с поста главного тренера сборной страны. Главным кандидатом на свободный пост якобы будет являться Сампаоли.