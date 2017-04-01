Кержаков в составе «Зенита» отправился в Казань на матч с «Рубином»

«Зенит» вылетел в Казань, где 2 апреля проведёт матч 21-го тура российской Премьер-Лиги с «Рубином», сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
Обращает на себя внимание присутствие нападающего Александра Кержакова. Вчера главный тренер «Зенита» Мирча Луческу сообщил, что у форварда вирус и он, скорее всего, не сыграет с «Рубином».
На игру отправились 22 футболиста: вратари Юрий Лодыгин, Андрей Лунёв Никита Гойло; защитники Александр Анюков, Николас Ломбертс, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Доменико Кришито, Евгений Чернов; полузащитники Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Йоан Молло, Данни, Олег Шатов; нападающие Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артём Дзюба, Александр Кержаков
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