Энрике: слова Пике о «Реале»? Я более радикальный, поэтому мне лучше молчать

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике в преддверии гостевого матча 29-го тура чемпионата Испании с «Гранадой» (2 апреля) поделился мнением о словах защитника «Барселоны» Херарда Пике, который недавно заявил, что никогда не стал бы работать в «Реале», поскольку не разделяет его ценностей. Кроме того, Пике обвинил «Реал» в нечестных методах ведения борьбы.
«Я ещё более радикальный, чем Пике, поэтому думаю, что мне не стоит вообще говорить по этому поводу. Можете интерпретировать это, как хотите. Не важно, что я думаю о словах Пике. Если бы Херарда не было, его следовало бы придумать. Других таких, как он, нет», — цитирует Энрике Marca.
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