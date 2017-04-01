ЦСКА увеличил отрыв от «Спартака» и «Зенита» в молодёжном первенстве до 11 очков

В матче 21-го тура молодёжного первенства России ЦСКА на своём поле одержал победу со счётом 3:1 над «Крыльями Советов».
На 21-й минуте Константин Кучаев счёт открыл, а в конце первого тайма Тимур Пухов закрепил преимущество «армейцев». На 68-й минуте Илья Визнович один мяч отыграл, реализовав пенальти. На 78-й минуте окончательный счёт в пользу красно-синих установил Астемир Гордюшенко.
Лидирующий ЦСКА на 11 очков опережает «Спартак» и «Зенит». При этом красно-белым ещё предстоит сыграть в этом туре. «Крылья Советов» занимают 11-е место.