Гол Халка не спас «Шанхай СИПГ» от поражения «Гуанчжоу Эвергранд»

В матче 3-го тура чемпионата Китая «Гуанчжоу Эвергранд» принимал на своём поле «Шанхай СИПГ». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:2.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Юй Ханьчао, Дуглас Алан и Рикардо Гуларт, реализовавший пенальти. За «Шанхай» отличились Элкесон и бывший форвард «Зенита» Халк. Посмотреть видео гола Халка можно в «Твиттере».
В других матчах дня, которые проходили параллельно, «Хэбей Чайна Форчун» благодаря голу с пенальти бывшего хавбека «Ювентуса» Эрнанеса на своём поле обыграл «Гуйчжоу Чжичэн» (1:0). А команда другого экс-футболиста «Зенита» Акселя Витселя «Тяньцзинь Цюаньцзянь» одолела «Хэнань Цзянье» (1:0).