Энрике: дисквалификация Месси? Его поведение является безупречным

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поддержал нападающего команды Лионеля Месси, которого ФИФА дисквалифицировала на четыре матча национальной сборной Аргентины. Дисквалификация последовала после того, как игрок оскорбил помощника арбитра в матче 13-го тура отборочного этапа чемпионата мира между сборными Аргентины и Чили (1:0).
«Месси всегда крайне уважительно относится к арбитрам, не создаёт с ними споров или конфликтов. Это то, чем стоит восхищаться, когда речь идёт об игроке, постоянно находящемся под прессингом и за которым следит весь мир. Считаю, что поведение Месси является безупречным», — приводит слова Энрике AS.