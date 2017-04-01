Сёмин: очень доволен игроками «Локомотива» в матче с «Уфой»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал гостевую победу над «Уфой» (1:0) в матче 21-го тура РФПЛ.
«Игра получилась очень сложной. Она была с равными шансами, но я очень доволен игроками, которые провели действовали в высшей степени дисциплинированно – то, о чём мы договаривались. То, что планировали, хорошо выполняли. Достаточно тяжёлые условия, холодно, но ребята молодцы.
Действия Фарфана оцениваю хорошо, так же, как и всех ребят, вышедших на поле», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».